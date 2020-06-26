Экс-директора «Бурановских бабушек» осудили за хищение 35 млн рублей у известной актрисы

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:25:38+03:00

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25 июня районный суд Москвы вынес приговор бывшему директору группы «Бурановские бабушки» Ксении Рубцовой. Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

- Рубцова, пользуясь доверием и расположением известной актрисы театра и кино Элины Быстрицкой, с июня 2017 года по сентябрь 2018 года получила доверенность для перевода денег за границу сестре потерпевшей, получив, таким образом, доступ к ее счетам. Далее Рубцова сняла и потратила по своему усмотрению более 35 млн рублей, - говорится в сообщении.

Суд приговорил Ксению Рубцову к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU