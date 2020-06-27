В Ижевске проводится конкурсный набор учеников в «Гуманитарный лицей» по программам «Высшей школы экономики»

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:45:51+03:00

В Ижевске стартовал конкурсный набор учеников в «Гуманитарный лицей» по программам «Высшей школы экономики» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Подать документы в школу могут будущие учащиеся 5-х, 9-х и 10-х классов

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В Ижевске проводится конкурсный набор в АМОУ «Гуманитарный лицей». Подать документы могут будущие ученики 5-х, 9-х и 10-х классов.

Так, конкурсный набор проводится в пятые классы по программе «Школа самоопределения» и в девятые классы по программе «Школа индивидуального образования». Отобранные ребята будут осваивать образовательные программы в условиях развивающего обучения для дальнейшего профессионального самоопределения и поступления в десятый класс на программы Школы Распределенного Лицея НИУ ВШЭ, а также на международную программу Diploma Programme школьного образования «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate).

Конкурсный набор в десятые классы проводится для дальнейшего обучения по программам Распределенного Лицея НИУ «Высшая школа экономики». Предлагается несколько профильных направлений:

- Гуманитарные науки (иностранные языки и межкультурная коммуникация, международные отношения, медиакоммуникации и журналистика, реклама и связи с общественностью);

- Дизайн;

- Математика, информатика и инженерия;

- Психология;

- Экономика и социальные науки.

Преподавать предметы будут квалифицированные школьные учителя и преподаватели ведущих вузов Удмуртии и Москвы, в том числе, преподаватели НИУ «Высшая школа экономики». Набор ведется до 1 июля.

СПРАВКА «КП»

Распределенный Лицей НИУ ВШЭ – это объединение образовательных организаций и НИУ «Высшая школа экономики», Лицея НИУ ВШЭ, форма сотрудничества и взаимодействия между ними. До последнего времени в сеть школ Распределенного Лицея входили только образовательные организации г. Москвы. Ижевский Гуманитарный лицей – первая региональная площадка Проекта.

28 мая 2020 года подписано Соглашение о сотрудничестве ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики» и АМОУ «Гуманитарный лицей» в рамках Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ, и с 1 сентября 2020 года Школа Распределенного лицея НИУ ВШЭ на базе ижевского Гуманитарного лицея примет на обучение первых десятиклассников.

Подробную информацию можно найти на сайте Гуманитарного лицея.

Или получить по телефонам: тел.: +7 3412 61-88-48; +7 3412 73-81-11; +7 922 30 234 55 (Куратор проекта в Ижевске: Дерюшева Валентина Николаевна, заместитель директора АМОУ «Гуманитарный лицей» по учебно-воспитательной работе.)

ИСТОЧНИК KP.RU