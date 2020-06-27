2020-06-27T11:26:51+03:00
Общество

КОМОССТРОЙ® высадил еловую аллею у школы юных летчиков в Ижевске

Такой подарок компания сделала родному городу и школе в честь своего дня рождения
Алена Иванова
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КОМОССТРОЙ® высадил еловую аллею у школы юных летчиков в Ижевске Фото: КОМОССТРОЙ®КОМОССТРОЙ® высадил еловую аллею у школы юных летчиков в Ижевске Фото: КОМОССТРОЙ®
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КОМОССТРОЙ® решил не совсем обычным образом отметить свой день рождения. В честь 16-летия компании сотрудники сделали подарок родному городу и школе юных летчиков: высадили еловую аллею у образовательного учреждения, преобразив за одним и часть улицы Карла Либкхнехта.

КОМОССТРОЙ®

КОМОССТРОЙ®

- Школа юных летчиков занимается, на наш взгляд, очень важным делом - военно-патриотическим воспитанием детей. И нам бы хотелось, чтоб образовательное учреждение активно развивалось. Поэтому уже второй год мы помогаем в рамках празднования дня рождения компании благоустройством территории школы. В прошлом году, в честь 15-летия компании, сотрудники КОМОССТРОЙ® высадили здесь кедровую аллею. В этом году мы решили продолжить хорошую традицию и посадили еловую аллею. Высадка елей – решение основателя нашей компании Андрея Эдуардовича Оксколкова, – рассказал финансовый директор компании Виталий Девяткин.

КОМОССТРОЙ®

КОМОССТРОЙ®

Отметим, 26 июня 2020 года компании КОМОССТРОЙ® исполнится 16 лет. В этом году трудовой коллектив компании был занесен на Доску почета Удмуртии.

КОМОССТРОЙ®

КОМОССТРОЙ®

КОМОССТРОЙ®

КОМОССТРОЙ®

ИСТОЧНИК KP.RU

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