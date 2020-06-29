Традиционный тур по новостройкам Ижевска пройдет в новом формате
В четверг, 2 июля, «Комсомолка» приглашает жителей Ижевска на первый виртуальный тур по новостройкам. Увлекательное путешествие в формате онлайн начнется для всех желающих в 10:00.
Представители крупнейших застройщиков расскажут о самых выгодных предложениях на рынке жилья, продемонстрируют преимущества новых жилых комплексов, а также ответят на самые важные вопросы о выборе и покупке квартиры.
О своих лучших предложениях расскажут Специализированный застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК», ООО «Регион-инвест», Специализированный застройщик ООО «Железно Ижевск», группа компаний «Рентек».
Участником тура сможет стать любой желающий, для этого нужно всего лишь зайти на страницу «Комсомольская правда»-Ижевск» в любой из социальных сетей: «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники», или в группу «ВКонтакте» «Я люблю Ижевск» и запустить онлайн-трансляцию. В режиме реального времени вы познакомитесь с застройщиками, а также получите возможность задать интересующие вас вопросы, написав их в комментариях к трансляции. Вам ответят в прямом эфире, кроме того, специалисты при необходимости свяжутся с вами и расскажут все подробнее.
Организатор: ООО фирма «Ариго».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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