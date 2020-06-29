Новые меры поддержки для родителей детей-инвалидов направили в правительство России
В правительство России, Госдуму, Совет федерации и Пенсионный Фонд направили обращении о введении новой меры поддержки семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщает RT на русском.
- Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один минимальный размер оплаты труда, - говорится в тексте обращения, инициатором которого стала Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец.
По закону, родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы не может получать госвыплату в размере 10 тысяч рублей в том случае, если имеет оплачиваемую работу, независимо от уровня доходов.
Как считает Ирина Волынец, сохранение госвыплаты при условии наличия работы или подработки у гражданина, который ухаживает за ребёнком-инвалидом, поможет повысить качество жизни таких семей, получить дополнительные средства на реабилитацию больных детей, а также улучшить психоэмоциональное состояние родителей и опекунов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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