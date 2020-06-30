Есть вопрос: Где можно получить бланки для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»?

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:11:22+03:00

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- Добрый день! Могу ли я получить бюллетени для сбора голосов за присвоение Ижевску звания города трудовой доблести вне избирательного участка? - спрашивает читатель «Комсомолки» Владимир.

Как рассказали организаторы викторины «Столетие Удмуртии», эти купоны до 1 июля включительно можно получить сразу в нескольких точках выдачи. Для этого нужно найти специальный брендированный автомобиль, который будет курсировать по городу:

30 июня, 17:00-18:00 - Зоопарк Удмуртии;

30 июня, 18:30-19:30 - Набережная городского пруда;

30 июля, 20:00-21:00 - ТРЦ «Молл Матрица»;

1 июля, 10:00-11:30 - ТРЦ «Талисман»;

1 июля, 12:00-13:00 - Центр русской культуры «Русский дом»;

1 июля, 13:30-14:30 - Гипермаркет «Ашан»;

1 июля, 15:00-16:00 - ТРЦ «Молл Матрица»;

1 июля, 16:30-18:00 - Набережная городского пруда.

В день общероссийского голосования пройдет большой розыгрыш призов, посвящённый 260-летию Ижевска и его участию в проекте «Город трудовой доблести». Между жителями, поддержавшими родной город, разыграют билеты на транспорт, в Летний сад, на теплоходы, в зоопарк, абонементы на каток, в бассейн, тренажерный зал и другие призы и сувениры.

- Всего 1 июля будет разыграно 2600 призов. Подарки получит каждый пятидесятый участник голосования, - рассказали организаторы.

Напомним, викторина «Столетие Удмуртии» стартовала 25 июня. Ее участником может стать каждый совершеннолетний житель республики. Для этого нужно прийти на участок, взять специальный купон, ответить на 3 вопроса по истории региона, отдать купон волонтером и ждать результата. В числе призов - две квартиры и два автомобиля, смартфоны, планшеты, бытовая техника, сертификаты и т.д.

Список выигравших, их призы, полные условия, трансляция определения победителей - на сайте Удмуртия100.рф в специальном разделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU