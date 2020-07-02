Селфи-игра и розыгрыш призов: как в Удмуртии пройдет вручение медалей «За особые успехи в учении»

2 Июль 2020 2020-07-02T09:36:04+03:00

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Сегодня, 2 июля, выпускникам школ Удмуртии будут вручать медали «За особые успехи в учении». Как сообщается в группе «Управление образования Администрации Ижевска» «ВКонтакте» проходить оно будет в два этапа.

В 11:00 для выпускников устроят онлайн-праздник с сэлфи-игрой, призами, творческими номерами и вручением онлайн медалей.

Также ведущие прямо в эфире разыграют 3 пиццы и 3 сета роллов. Все желающие могут присоединиться к поздравлениям в комментариях к трансляции!

А в 14:00 по графику, с соблюдением ограничительных мер по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (с соблюдением социальной дистанции и масочного режима) в каждой школе с созданием праздничной атмосферы будет организована выдача медалей выпускникам 2020 года.

Отметим, что по итогам прошедшего учебного года российской медалью «За особые успехи в учении» награждены 261 выпускников городских школ. Это на 43 человека больше, чем в прошлом учебном году. Медали города Ижевска «За особые успехи в учении» удостоены 88 выпускников, и это снова на 17 медалей больше, чем в предыдущий период.

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ИСТОЧНИК KP.RU