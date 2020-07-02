Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 2 июля в Удмуртии было выявлено 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Кезского района, 1 жителя Каракулинского района.
Один человек выздоровел. К сожалению, еще одна пациентка - женщина 64 лет – скончалась.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 648
Можга - 205
Алнашский район - 117
Завьяловский район - 101
Малопургинский район - 55
Глазов - 39
Сарапул -38
Балезинский район - 36
Воткинский район - 33
Можгинский район - 25
Сарапульский район - 20
Граховский район - 19
Увинский район - 17
Игринский район -17
Вавожский район - 14
Глазовский район - 13
Воткинск - 11
Кизнерский район - 9
Ярский район - 8
Кезский район - 8
Красногорский район - 7
Якшур-Бодьинский район - 7
Шарканский район - 6
Камбарский район - 5
Сюмсинский район - 4
Дебёсский район - 3
Селтинский район - 3
Каракулинский район - 3
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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