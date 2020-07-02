Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

2 Июль 2020 2020-07-02T14:31:20+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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На утро 2 июля в Удмуртии было выявлено 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Кезского района, 1 жителя Каракулинского района.

Один человек выздоровел. К сожалению, еще одна пациентка - женщина 64 лет – скончалась.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 648

Можга - 205

Алнашский район - 117

Завьяловский район - 101

Малопургинский район - 55

Глазов - 39

Сарапул -38

Балезинский район - 36

Воткинский район - 33

Можгинский район - 25

Сарапульский район - 20

Граховский район - 19

Увинский район - 17

Игринский район -17

Вавожский район - 14

Глазовский район - 13

Воткинск - 11

Кизнерский район - 9

Ярский район - 8

Кезский район - 8

Красногорский район - 7

Якшур-Бодьинский район - 7

Шарканский район - 6

Камбарский район - 5

Сюмсинский район - 4

Дебёсский район - 3

Селтинский район - 3

Каракулинский район - 3

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU