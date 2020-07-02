Два жителя Удмуртии погибли при пожаре
Двое жителей Удмуртии погибли во время пожара, произошедшего 30 июня в одном из жилых домов села Алнаши. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России.
По факту гибели 76-летнего и 38-летнего мужчин в настоящее время проводится доследственная проверка. По полученным данным, пожар, повлекший их смерть, начался около 4:00. Накануне пожилой хозяин дома употреблял спиртные напитки совместно с соседом. Предположительно возгорание произошло в результате неосторожного обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего, селяне погибли, отравившись продуктами горения.
Прочие обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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