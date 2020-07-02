2020-07-02T15:08:45+03:00
Происшествия

Два жителя Удмуртии погибли при пожаре

Скорее всего, к трагедии привели алкоголь и курение
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Двое жителей Удмуртии погибли во время пожара, произошедшего 30 июня в одном из жилых домов села Алнаши. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России.

По факту гибели 76-летнего и 38-летнего мужчин в настоящее время проводится доследственная проверка. По полученным данным, пожар, повлекший их смерть, начался около 4:00. Накануне пожилой хозяин дома употреблял спиртные напитки совместно с соседом. Предположительно возгорание произошло в результате неосторожного обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего, селяне погибли, отравившись продуктами горения.

Прочие обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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