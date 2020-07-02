2020-07-02T15:38:34+03:00
Общество

Жителей Ижевска предупредили о резком ухудшении погодных условий 3 июля

В ближайшие сутки ожидаются сильный туман и грозы
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В пятницу, 3 июля, в Ижевске может сильно испортиться погода. Об этом сообщила пресс-служба города со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

- Ночью и утром 3 июля местами по республике ожидается туман с метеорологической дальностью видимости 500 м и менее. Днем 3 июля местами по республике ожидаются грозы, при грозе возможно усиление ветра, - говорится в сообщении.

Автовладельцам рекомендуется внимательно вести себя за рулем и тщательно выбирать места для парковки: возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и кровельного материала. Также жителей просят при усилении ветра не оставлять открытыми окта и форточки в помещениях и не выходить на улицу без необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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