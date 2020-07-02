Реабилитационные центры для детей возобновляют свою работу в Удмуртии

2 Июль 2020 2020-07-02T16:29:49+03:00

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Два крупных реабилитационных центра для детей возобновляют свою работу в Удмуртии с 3 июля – центр «Адели» в Ижевске и Глазовский реабилитационный детский центр. Об этом рассказала министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова во время своей традиционной «Летучки» в социальных сетях.

Напомним, ранее, в связи с пандемией коронавируса, эти учреждения приостанавливали свою работу. Сейчас они вновь смогут принимать маленьких пациентов. Все мероприятия будут проводиться в соответствие с требования Роспотребнадзора, некоторые ограничения еще останутся. Так, курс реабилитации в «Адели» будет сокращен до 14 дней.

- Мы постараемся всех детей, которые были записаны на курсы реабилитации с 1 апреля, принять до конца года. Но на ближайшее время принимаем только ижевчан и жителей Завьяловского района, - отметила министр.

Кроме того, детям вновь начнут оказывать медицинские услуги в социально-реабилитационных центрах без стационара. Также снимаются ограничения при социальном обслуживании детей на дому.

Кстати, ижевский реабилитационный центр для пожилых и инвалидов начал работу еще раньше – с 22 июня, правда пока туда принимают только жителей столицы Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU