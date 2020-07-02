Ижевску присвоено звание «Город трудовой доблести»
Ижевск получил звание «Город трудовой доблести», об этом 2 июля сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
- По решению президента России Владимира Путина столице Удмуртии Ижевску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», - рассказал глава на встрече с журналистами. - В том числе это было сделано по предложению Андрея Турчака, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия». Я хочу искренне поздравить всех жителей Удмуртии, кто принимал активное участие в голосовании.
Всего в поддержку инициативы свои голоса отдали 547 тысяч жителей Удмуртии. Как отметил Александр Бречалов, это заслуженный знак уважения тем героям Великой Отечественной войны, кто трудился в тылу на заводах и строительстве железных дорог.
- Я очень рад, потому что знаю, насколько это важно для жителей, - отметил глава Удмуртии. - В Ижевске был организован оргкомитет, и обсуждения проходили в школах, вузах, среди ветеранов. Заводчане буквально жили этой темой, этим проектом.
Как подчеркнул Александр Бречалов, особенно значимо, что Ижевск удостоился звания «Города трудовой доблести» в год 100-летия Удмуртии и 75-летия Великой Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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