Ижевску присвоено звание «Город трудовой доблести»

2 Июль 2020 2020-07-02T17:34:18+03:00

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Ижевск получил звание «Город трудовой доблести», об этом 2 июля сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

- По решению президента России Владимира Путина столице Удмуртии Ижевску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», - рассказал глава на встрече с журналистами. - В том числе это было сделано по предложению Андрея Турчака, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия». Я хочу искренне поздравить всех жителей Удмуртии, кто принимал активное участие в голосовании.

Всего в поддержку инициативы свои голоса отдали 547 тысяч жителей Удмуртии. Как отметил Александр Бречалов, это заслуженный знак уважения тем героям Великой Отечественной войны, кто трудился в тылу на заводах и строительстве железных дорог.

- Я очень рад, потому что знаю, насколько это важно для жителей, - отметил глава Удмуртии. - В Ижевске был организован оргкомитет, и обсуждения проходили в школах, вузах, среди ветеранов. Заводчане буквально жили этой темой, этим проектом.

Как подчеркнул Александр Бречалов, особенно значимо, что Ижевск удостоился звания «Города трудовой доблести» в год 100-летия Удмуртии и 75-летия Великой Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU