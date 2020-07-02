Юрист из Ижевска рассказал о процедуре банкротства

2 Июль 2020 2020-07-02T18:00:25+03:00

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Очередная передача в рамках цикла «Жизнь без долгов» прошла в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM) (12+). На этот раз на вопросы ижевчан отвечала юрист компании «Альтера» Наталья Минеева.

Она рассказала, каким категориям физических лиц выгодно банкротство и по каким причинам может быть начата процедура банкротства, а так же объяснила, как подать заявление о признаний банкротом и как доказать свою неплатежеспособность.

- Обычно банкротами объявляют себя физические лица с задолженностью более 500 тысяч рублей. Это может быть ипотека или другие кредитные обязательства, например кредит в двух или более банках, - пояснила специалист.

Подробнее слушайте в записи радиоэфира.

Юрист из Ижевска рассказала, каким категориям физических лиц выгодно банкротство 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU