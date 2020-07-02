Прошло два года с момента пожара в главном корпусе оружейного завода «Ижмаш»

2 Июль 2020 2020-07-02T18:43:44+03:00

Историческое здание до сих пор ожидает реконструкции

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На увлекательной экскурсии по бывшей заводской территории «Ижмаша» побывал корреспондент «Комсомолки» сегодня, 2 июля. Эту экскурсию организовал Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда накануне годовщины пожара, уничтожившего один из символов Ижевска.

3 июля 2018 года сгорел шпиль главного корпуса оружейного завода. Как рассказала Диана Антонова, научный сотрудник музея, главный заводской корпус является памятником федерального значения. Его архитектура относится к первой четверти 19 века, при этом вопрос о реконструкции остается открытым по сей день. Он поднимался неоднократно, но до сих пор не решен.

Как отметил научный сотрудник музея, в июле все желающие смогут попасть на экскурсию по территории главного корпуса оружейного завода и узнать много интересного об историческом здании.

2 года после пожара на башне Ижмаше : экскурсия по территории бывшего завода.3 июля 2018 года сгорел один из символов Ижевска - шпиль главного корпуса оружейного завода Ижмаш . В преддверии годовщины этого печального события Национальный музей Удмуртии провел экскурсию по легендарному зданию.

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ИСТОЧНИК KP.RU