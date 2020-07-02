Полиция задержала в Ижевске мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой

2 Июль 2020 2020-07-02T19:04:48+03:00

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24 июня в полицию обратилась с заявлением ижевчанка, чья 11-летня дочь стала жертвой сексуального насилия со стороны незнакомого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Личность подозреваемого была установлена, это оказался 35-летний житель Ижевска. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за преступления против половой свободы и неприкосновенности. По данным следствия, подозреваемый освободился из мест лишения свободы всего за сутки до случившегося.

Ночью с 23 на 24 июня, около 3:00, он заметил двух девочек-подростков, которые вышли из одного из домов в Ленинском районе Ижевска, чтобы поглядеть на рассвет. Под обманным предлогом подозреваемый привел девочек в лесной массив возле кладбища «Александровское» и совершил в отношении одной из них сексуальное насилие. На крики сбежались находившиеся неподалеку люди, но злоумышленник успел скрыться.

Задержали его уже на территории соседнего населенного пункта. Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания, против него возбуждено уголовное дело, назначены медицинская и биологическая судебные экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU