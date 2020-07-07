2020-07-07T06:03:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В столицу и районы Удмуртии поступили новые автомобили скорой помощи

Они укомплектованы всеми средствами перевозки пациентов и реанимационным оборудованием
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Минздрав УдмуртииФото: Минздрав Удмуртии
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Еще шесть новых автомобилей скорой помощи поступило в Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Это автомобили марки «УАЗ» класса С, полностью укомплектованные реанимационным оборудованием и всеми современными средствами перевозки и перемещения пациентов.

Санитарный транспорт распределен на Станцию скорой медицинской помощи Ижевска, а также в отделения скорой помощи Дебесской, Кезской, Шарканской, Юкаменской и Ярской больниц.

Всего в рамках программы по борьбе с коронавирусом из резервного фонда правительства России выделены средства на приобретение 21 автомобиля для Удмуртии. Ранее уже поступило 11 машин. В ближайшее время еще четыре автомобиля поступят в Камбарскую, Каракулинскую, Селтинскую и Сарапульскую районные больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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