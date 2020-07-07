В одном из детских садов Ижевска реконструируют бассейн за 1,4 млн рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T06:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В детском саду №171 начались работы по реконструкции бассейна, об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Это первое образовательное учреждение, которое будет обновлено в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Средства на реализацию проекта поступили из нескольких источников: 948 тыс. рублей из республиканского бюджета, 142 тыс. рублей из городского, кроме того, 145 тыс. рублей предоставил спонсор и 147, 8 тыс. рублей собрали жители района. Общая стоимость работ составит около 1,4 млн руб.

Фото: пресс-служба Ижевска

Бассейн работал в режиме секций, и его посещали ребята всего микрорайона. Однако за годы службы он сильно обветшал и ни разу не ремонтировался. Теперь здесь появятся автоматизированные системы водоподготовки и вентиляции с обогревом, а также система очистки воды.

- Раньше бассейн работал по принципу «большой ванны»: туда наливалась теплая вода, которая быстро остывала по причине отсутствия подогрева и впоследствии эта вода сливалась. Таким образом, бассейн не мог работать в течение всего дня. Мы рады, что теперь у нас будет хороший бассейн с современным оборудованием, - рассказала Ирина Черных, заведующая детским садом №171 .

Всего в 2020 году в республиканском конкурсе одержали победу 16 образовательных организаций. В рамках проекта все они смогут обновить свою инфраструктуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Горячую воду на две недели отключат в некоторых домах Октябрьского района Ижевска

- На улице Кирзаводская в Ижевске начались ремонтные работы

ИСТОЧНИК KP.RU