Еще пять площадок ГТО появится в Удмуртии к сентябрю

7 Июль 2020 2020-07-07T06:45:30+03:00

Они будут открыты для всех желающих

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Пять новых площадок для сдачи норм ГТО появится в Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На строительство из федерального бюджета выделено 16,2 млн рублей. Напомним, оно осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Ранее в Удмуртии уже было построено 33 площадки ГТО.

Комплекс будет оснащен 25 единицами оборудования, включая турники, шведскую стенку и тренажеры на все группы мышц Оборудование должно потупить в августе, и к 1 сентября планируется завершить его монтаж. После этого площадки будут доступны для всех желающих.

- Нацпроект предусматривает комплексное развитие всей спортивной сферы. Помимо спортивных площадок, в регионе идет строительство межшкольных стадионов, плавательного бассейна, двух ледовых дворцов, - прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU