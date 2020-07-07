Детские лагеря заработают в Удмуртии с 12 июля

7 Июль 2020 2020-07-07T09:06:09+03:00

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С 12 июля в Удмуртии стартует летняя оздоровительная кампания, об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра образования и науки Удмуртии Светлану Болотникову.

В этом году в 553 лагерях отдохнет более 45,5 тысячи детей. Среди прошедших проверки организаций 495 лагерей с дневным пребыванием детей, 29 - труда и отдыха, 14 загородных, 14 санаторно-оздоровительных лагерей, а также один инклюзивный санаторий для детей-инвалидов. Длительность отдыха будет составлять от 15 до 21 дня.

Изначально на организацию детского отдыха из бюджета республики было выделено 362,7 млн рублей. Еще 203 млн республика и город Ижевск добавили для обеспечения дополнительных мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Лагеря полностью обеспечат дезинфицирующими средствами, а всех сотрудников протестируют на COVID-19. Приемка лагерей еще идет и продлится до 15 июля.

- Это огромная ответственность и большие риски, - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов. - Поэтому призываю к полной мобилизации и сотрудников Министерства образования и науки республики, и глав районов и городов. Мы можем сколько угодно готовиться – от рециркуляторов до маршрутизации, но важно помнить: во всем важен человеческий фактор. Поэтому в каждом пришкольном объекте, в каждом загородном лагере у ответственных должна быть четкая система контроля.

На официальном сайте Министерства образования и науки Удмуртии опубликован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Для уточнения информации по безопасному детскому отдыху родители могут обратиться на «горячие» линии Минобразования Удмуртии: 8-912-761-13-91 (круглосуточно) и 8 (3412) 78-55-61 (в будние дни с 9.00 до 17.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU