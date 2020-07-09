2020-07-09T13:20:05+03:00
Общество

«Это не нормально!»: Огромная очередь собралась у Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске

Роспотребнадзор по Удмуртии объяснил ситуацию
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/izhevsk118Фото: vk.com/izhevsk118
Изменить размер текста:

В начале недели в соцсетях появилось сообщение о том, что около Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске собралась огромная очередь. Жители ждали результаты анализов под дождем на улице.

- Кирова 46 санэпидем станция. Народ в порядке 30 человек на улице ожидают очередь чтоб получить результаты тестирования. Это не нормально. Тем более в дождливую погоду, - говорится в тексте сообщения.

Под постом разъяснения дали представители регионального Роспотребнадзора.

- Результаты тестирования выдает не ФБУЗ "Центр гигиены и эпиедмиологии в УР", а медицинские организации. Очереди действительно иногда бывают большими за мед. книжками, так как многие получают документ в последние дни перед началом работы летних лагерей. В этом году в связи с ситуацией с коронавирусном, в здание на получение документа организован пропуск по несколько человек, - ответили представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономия в кризис: первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость
«Это не нормально!»: Огромная очередь собралась у Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске
По факту обнаружения тела жителя Удмуртии в заброшенном карьере возбуждено уголовное дело
«Мы его обожаем!»: брошенному псу в Удмуртии нашли заботливых хозяев
Два человека пострадали в ДТП в Ижевске
На 10 дней в Ижевске закрыли движение по улице Кирзаводская
Продажу алкоголя в поездах предложили запретить
С начала года в Ижевске произошло 22 ДТП по вине молодых водителей
Два общественных пространства благоустроят в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 9 июля: 29 новых случаев заражения
12 лучших учителей Удмуртии получат по 200 тысяч рублей
Удмуртия может получить дополнительные деньги на строительство дорог
Где установят стелу в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»?
Погода в Ижевске на 9 июля 2020 года: жара до +33 градусов
Специалисты рассказали, для чего понадобилась дезинфекция ижевского пляжа
Главный тренер ХК «Ижсталь»: «Чтобы вернуть болельщиков на трибуны, нужно показывать приличный хоккей»
Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над 10-летней девочкой
81 семью в Удмуртии наградили медалями «За любовь и верность»