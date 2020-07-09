«Это не нормально!»: Огромная очередь собралась у Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске

9 Июль 2020 2020-07-09T13:20:05+03:00

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В начале недели в соцсетях появилось сообщение о том, что около Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске собралась огромная очередь. Жители ждали результаты анализов под дождем на улице.

- Кирова 46 санэпидем станция. Народ в порядке 30 человек на улице ожидают очередь чтоб получить результаты тестирования. Это не нормально. Тем более в дождливую погоду, - говорится в тексте сообщения.

Под постом разъяснения дали представители регионального Роспотребнадзора.

- Результаты тестирования выдает не ФБУЗ "Центр гигиены и эпиедмиологии в УР", а медицинские организации. Очереди действительно иногда бывают большими за мед. книжками, так как многие получают документ в последние дни перед началом работы летних лагерей. В этом году в связи с ситуацией с коронавирусном, в здание на получение документа организован пропуск по несколько человек, - ответили представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU