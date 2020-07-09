«Это не нормально!»: Огромная очередь собралась у Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске
В начале недели в соцсетях появилось сообщение о том, что около Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске собралась огромная очередь. Жители ждали результаты анализов под дождем на улице.
- Кирова 46 санэпидем станция. Народ в порядке 30 человек на улице ожидают очередь чтоб получить результаты тестирования. Это не нормально. Тем более в дождливую погоду, - говорится в тексте сообщения.
Под постом разъяснения дали представители регионального Роспотребнадзора.
- Результаты тестирования выдает не ФБУЗ "Центр гигиены и эпиедмиологии в УР", а медицинские организации. Очереди действительно иногда бывают большими за мед. книжками, так как многие получают документ в последние дни перед началом работы летних лагерей. В этом году в связи с ситуацией с коронавирусном, в здание на получение документа организован пропуск по несколько человек, - ответили представители ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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