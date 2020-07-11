2020-07-11T08:25:59+03:00
Общество

В общественных местах Ижевска в 2020 году установят 50 видеокамер

В Глазове и Камбарке такие видеокамеры уже появились
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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50 камер видеонаблюдения планируется установить в Ижевске до конца 2020 года в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Оборудование размещается в местах массового пребывания людей. Информация с этих камер поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу и отдел полиции. Камеры позволяют не только контролировать общественный порядок, но и оперативно реагировать на разного рода происшествия. Кроме того, информация с камер может стать хорошим подспорьем для раскрытия преступлений, - отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На данный момент системы видеонаблюдения уже появились в двух городах Удмуртии. В Глазове установлено 23 камеры видеонаблюдения, в Камбарке - 15. Кроме того, 17 камер планируется установить в Можге и 10 камер – в Уве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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