Статистика коронавируса в Удмуртии на 11 июля: 46 заболевших, 28 выздоровевших
46 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Удмуртии по состоянию на утро 11 июля. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».
- Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 13 жителей Кизнерского района, 5 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Воткинске и Игринском районе, по одному случаю в Глазове, Балезинском, Глазовском, Камбарском и Кезском районах, - написал глава.
Но есть и хорошие новости: 28 человек справились с болезнью и выписаны. Всего на сегодняшний день инфекцию побороли 1357 жителей Удмуртии. Общее количество заразившихся с начала пандемии - 1747 человек. 32 человека за все время скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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