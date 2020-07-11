Школьные линейки к 1 сентября в Удмуртии не отменят, но проведут с ограничениями

11 Июль 2020 2020-07-11T09:45:57+03:00

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Для обеспечения безопасности детей и педагогов школьные линейки к 1 сентября переведут в новый формат. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На сегодняшний день в министерстве образования и науки региона продолжает прорабатываться вопрос об организации Дня Знаний и последующего учебного процесса в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

- Как только мы получили новые СанПин, подписанные главным санитарным врачом России, то увидели достаточно много нюансов, - говорит министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. - Причем есть некоторые послабления к организации учебного процесса, по сравнению с методическими рекомендациями, которые были ранее. Поэтому мы сейчас обсуждаем формат проведения Дня Знаний, готовимся на уровне министерства и чуть позже выйдем с конкретными предложениями.

Как предположила министр, скорее всего линейки пройдут в небольших группах на свежем воздухе. Напомним, ранее Светлана Болотникова выразила надежду, что 1 сентября все дети сядут за парты, и дистанционное обучение будет применяться лишь в качестве вспомогательной меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU