2020-07-11T11:55:08+03:00
Происшествия

На объездной дороге Ижевска легковушка врезалась в трактор

Водитель отказался от медицинского освидетельствования
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Игорь КнязевФото: Игорь Князев
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Необычное ДТП произошло в Ижевске ранним утром 11 июля. Около 4:30-4:30 на объездной дороге в 13 километрах от Ижевска, между кафе «Встреча» и поворотом на село Ягул, произошло столкновение легкового автомобиля «Инфинити» и трактора. Фото разместили очевидцы в соцсетях.

- Водитель легкового автомобиля, мужчина 1987 года рождения, совершил столкновение с впереди идущим трактором. Он получил незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - прокомментировал ДТП начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников.

Фото: Игорь Князев

Фото: Игорь Князев

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима. Кроме того, ГИБДД напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафован на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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На объездной дороге Ижевска легковушка врезалась в трактор
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