Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

11 Июль 2020 2020-07-11T13:38:26+03:00

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На утро 11 июля в Удмуртии было выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 13 жителей Кизнерского района, 5 жителей Завьяловского района, по два случая в Воткинске и Игринском районе, по одному случаю в Глазове, Балезинском, Глазовском, Камбарском и Кезском районах.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1747 лабораторно подтверждунных случаев новой коронавирусной инфекции, 32 человека скончались, 1357 человек выздоровели, в том числе 28 – сегодня.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 759

Можга - 230

Завьяловский район - 124

Алнашский район - 121

Малопургинский район - 58

Балезинский район - 46

Сарапул - 45

Глазов - 44

Воткинский район - 33

Кизнерский район - 31

Можгинский район - 29

Граховский район - 25

Игринский район -23

Сарапульский район - 22

Кезский район - 22

Вавожский район – 21

Увинский район – 20

Воткинск - 16

Глазовский район - 14

Шарканский район - 9

Ярский район - 8

Якшур-Бодьинский район - 8

Камбарский район - 8

Красногорский район - 7

Каракулинский район - 7

Сюмсинский район - 5

Селтинский район - 4

Дебёсский район - 3

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU