Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 11 июля в Удмуртии было выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 13 жителей Кизнерского района, 5 жителей Завьяловского района, по два случая в Воткинске и Игринском районе, по одному случаю в Глазове, Балезинском, Глазовском, Камбарском и Кезском районах.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 1747 лабораторно подтверждунных случаев новой коронавирусной инфекции, 32 человека скончались, 1357 человек выздоровели, в том числе 28 – сегодня.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 759
Можга - 230
Завьяловский район - 124
Алнашский район - 121
Малопургинский район - 58
Балезинский район - 46
Сарапул - 45
Глазов - 44
Воткинский район - 33
Кизнерский район - 31
Можгинский район - 29
Граховский район - 25
Игринский район -23
Сарапульский район - 22
Кезский район - 22
Вавожский район – 21
Увинский район – 20
Воткинск - 16
Глазовский район - 14
Шарканский район - 9
Ярский район - 8
Якшур-Бодьинский район - 8
Камбарский район - 8
Красногорский район - 7
Каракулинский район - 7
Сюмсинский район - 5
Селтинский район - 4
Дебёсский район - 3
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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