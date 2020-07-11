Житель Удмуртии, застреливший свою мать, проведет в колонии более 9 лет
Обвинительный приговор вынесен судом жителю Воткинска, который застрелил собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый в марте 2017 года незаконно приобрел обрез охотничьего ружья и затем хранил оружие у себя дома. В октябре 2019 года мужчина поссорился со своей матерью из-за часто гостящих родственников и застрелил ее.
Суд признал мужчину виновным по двум статьям: незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и убийство. Преступнику назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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