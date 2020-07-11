2020-07-11T14:13:43+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии, застреливший свою мать, проведет в колонии более 9 лет

Суд вынес в отношении него обвинительный приговор
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Обвинительный приговор вынесен судом жителю Воткинска, который застрелил собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый в марте 2017 года незаконно приобрел обрез охотничьего ружья и затем хранил оружие у себя дома. В октябре 2019 года мужчина поссорился со своей матерью из-за часто гостящих родственников и застрелил ее.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям: незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и убийство. Преступнику назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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