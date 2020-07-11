2020-07-11T15:04:39+03:00
Общество

Клещи покусали более 11 тысяч жителей Удмуртии

Число пострадавших примерно такое же, что и в прошлом году
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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11844 жителя Удмуртии обратились в больницы с жалобами на укусы клещей с начала сезона. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, количество укушенных находится на уровне периода прошлого года. В числе обратившихся за медицинской помощью 2257 детей, почти половине из которых не исполнилось семи лет.

Лидирует по числу обращений по-прежнему Ижевск – 6256 случаев, что составляет 52,8% от общего числа.

8318 клещей исследовано в лабораториях на наличие возбудителя клещевого энцефалита, и 244 паразита оказались заразными. Чуть меньше исследований прошло на наличие возбудителя клещевого боррелиоза – 6178, но при этом носителем инфекции оказался практически каждый второй клещ (41,4%).

К счастью, заболевших не очень много. По состоянию на 10 июля 2020 года зарегистрировано пять случаев заболевания энцефалитом и семь случаев заболевания боррелиозом. Все заболевшие – взрослые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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