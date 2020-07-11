На улице Милиционной в Ижевске появится пешеходный переход

11 Июль 2020 2020-07-11T16:43:06+03:00

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Нерегулируемый пешеходный переход появится на участке между домами №6 и №4А по улице Милиционной. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Осенью прошлого года в рамках проекта «Большая дорога с мэром» известный российский блогер Илья Варламов совершил прогулку по городу с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым. В ходе нее Илья предложил оборудовать пешеходный переход на данном участке, чтобы снизить вероятность наезда на пешеходов, пытающихся перейти дорогу в удобном, но неположенном месте.

Условием организации пешеходного перехода на этом участке дороги было обустройство тротуара. В настоящее время необходимые работы запланированы и средства выделены. Появится переход уже осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU