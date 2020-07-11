2020-07-11T16:43:06+03:00
Общество

На улице Милиционной в Ижевске появится пешеходный переход

Идею оборудовать его подал главе Ижевска блогер Илья Варламов
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
Изменить размер текста:

Нерегулируемый пешеходный переход появится на участке между домами №6 и №4А по улице Милиционной. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Осенью прошлого года в рамках проекта «Большая дорога с мэром» известный российский блогер Илья Варламов совершил прогулку по городу с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым. В ходе нее Илья предложил оборудовать пешеходный переход на данном участке, чтобы снизить вероятность наезда на пешеходов, пытающихся перейти дорогу в удобном, но неположенном месте.

Условием организации пешеходного перехода на этом участке дороги было обустройство тротуара. В настоящее время необходимые работы запланированы и средства выделены. Появится переход уже осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Будут ли участок Славянского шоссе в Ижевске ремонтировать по гарантии?

- «Духота была ужасная»: кондуктору из Ижевска, которая упала в обморок, помогли пассажиры

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Милиционной в Ижевске появится пешеходный переход
Клещи покусали более 11 тысяч жителей Удмуртии
Житель Удмуртии, застреливший свою мать, проведет в колонии более 9 лет
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На объездной дороге Ижевска легковушка врезалась в трактор
Школьные линейки к 1 сентября в Удмуртии не отменят, но проведут с ограничениями
Статистика коронавируса в Удмуртии на 11 июля: 46 заболевших, 28 выздоровевших
В общественных местах Ижевска в 2020 году установят 50 видеокамер
Тверь, Калуга или Нижний Новгород: аналитики назвали бюджетные направления для поездок по поезде по России
Будут ли участок Славянского шоссе в Ижевске ремонтировать по гарантии?
В ближайший час в Удмуртии ожидаются грозы, ливни и град
У жителя Удмуртии мошенники обманным путем похитили 400 тысяч рублей