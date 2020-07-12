45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки
По состоянию на утро 12 июля в Удмуртии выявили еще 45 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте»
Диагноз подтвердили у 17 жителей Ижевска, 8 жителей Кизнерского района, 7 жителей Можги, 3 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировали в Вавожском, Алнашском, Можгинском, Игринском районах, по одному случаю в Балезинском и Малопургинском районах.
За сутки выздоровели 4 человека.
Всего в Удмуртии зарегистрировали 1792 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 32 из них закончились летальным исходом, вылечился 1361 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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