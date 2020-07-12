2020-07-12T09:28:29+03:00
Общество

Круглогодичным выращиванием ягод планируют заняться в Удмуртии

Из клубники могут начать изготавливать продукцию для кондитерки
Оксана Мымрина
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Круглогодичным выращиванием ягод планируют заняться в УдмуртииКруглогодичным выращиванием ягод планируют заняться в УдмуртииФото: Архив «КП» в Ижевске
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В Удмуртии хотят выйти на круглогодичное выращивание ягод. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, этим планируют заниматься в фермерском хозяйстве «Ягодная долина» в с. Шевырялово Сарапульского района.

Хозяйство работает на территории 5 га, обеспечивает клубникой республику и соседние регионы. В день с полей собирают около 1 тонны клубники. Кроме того, в хозяйстве 2 тыс. кустов черной смородины.

— В Удмуртии таких крупных проектов по возделыванию ягодных культур еще не было. «Ягодная долина» является первопроходцем в этом направлении, — отметила зампредседателя правительства региона — министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова. — Сейчас мы прорабатываем вопрос о круглогодичном выращивании клубники.

Учредитель фермерского хозяйства Римма Хакимянова не исключает изготовление из клубники продукции для кондитерской промышленности. По ее словам, тот же конфитюр предприятия закупают в других странах, в частности — в Польше. Также в хозяйстве хотят развивать выращивание смородины.

— Я думаю, через 5-6 лет мы сможем сами себя полностью обеспечивать ягодами, — подчеркнула Ольга Абрамова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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