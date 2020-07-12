2020-07-12T13:13:29+03:00
Общество

За полгода свыше 2 тысяч человек обратились в медучреждения Удмуртии с укусами животных

В республике выявили 14 случаев бешенства животных
Оксана Мымрина
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За полгода свыше 2 тысяч человек обратились в медучреждения Удмуртии с укусами животныхЗа полгода свыше 2 тысяч человек обратились в медучреждения Удмуртии с укусами животныхФото: Архив «КП» в Ижевске
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Эпизоотическая ситуация по бешенству в Удмуртии по-прежнему остается нестабильной. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

За 6 месяцев 2020 года в республике зарегистрировали 14 случаев бешенства животных. Из них по 3 случая - в Вавожском районе и Ижевске, 2 случая - в Каракулинском районе, по 1 случаю - в Граховском, Малопургинском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Алнашском и Сарапульском районах.

- За указанный период в медицинские организации республики с укусами животных обратились 2296 человек (показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 149,4), что на 12% ниже показателя заболеваемости аналогичного периода 2019 года. Из числа обратившихся 33% – дети до 17 лет, - отметили в пресс-службе управления.

Чаще всего с укусами животных обращались жители Якшур-Бодьинского, Камбарского, Вавожского, Шарканского и Юкаменского районов республики. Случаи заболевания бешенством среди жителей Удмуртии не регистрировались с 2007 года.

За первое полугодие этого года курс лечебно-профилактической иммунизации получили 1836 человек. В эпидемических очагах бешенства - 58 человек, бывших в контакте с животными, больными бешенством.

Всего специалисты ведомства совместно с ветеринарной службой провели противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия в 14 очагах бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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