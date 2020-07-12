2020-07-12T14:25:32+03:00
Недвижимость

Цены на вторичное жилье выросли в Ижевске

На начало июля стоимость 1 кв. м. составила 51,7 тыс. рублей
Оксана Мымрина
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Цены на вторичное жилье выросли в ИжевскеЦены на вторичное жилье выросли в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске
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По данным исследования ЦИАН, цены на вторичное жилье в Ижевске за первое полугодие 2020 года выросли в среднем на 1,4% и составили на начало июля 51,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Отмечается, что в среднем квартира на вторичном рынке в столице Удмуртии стоит 2,09 млн руб., средняя площадь — 50,3 кв. м.

В Воткинске цены на вторичном рынке за этот период выросли на 2%, до 37,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Средняя стоимость квартиры составила 1,29 млн руб., средняя площадь — 47,8 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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