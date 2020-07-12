2020-07-12T15:30:45+03:00
Общество

Троллейбусный маршрут №6 в Ижевске с понедельника возобновит работу по вечерам

Троллейбус будет ездить по новому расписанию
Оксана Мымрина
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Троллейбусный маршрут №6 в Ижевске с понедельника возобновит работу по вечерамТроллейбусный маршрут №6 в Ижевске с понедельника возобновит работу по вечерамФото: Амир Закиров
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С 13 июля в Ижевске возобновит работу по вечерам в будни троллейбусный маршрут №6. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Троллейбус будет ездить в будни по новому расписанию: от завода «Нефтемаш» - с 5:41 до 21:28; в городке Металлургов - с 5:45 до 21:16; на ул. Труда – с 6:17 до 7:27.

- Интервал движения в часы «пик» 5-6 минут, в дневное и вечернее время - 13-15 минут, - отметили в пресс-службе ИжГЭТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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