12 Июль 2020 2020-07-12T15:30:45+03:00

Троллейбусный маршрут №6 в Ижевске с понедельника возобновит работу по вечерам Фото: Амир Закиров

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С 13 июля в Ижевске возобновит работу по вечерам в будни троллейбусный маршрут №6. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Троллейбус будет ездить в будни по новому расписанию: от завода «Нефтемаш» - с 5:41 до 21:28; в городке Металлургов - с 5:45 до 21:16; на ул. Труда – с 6:17 до 7:27.

- Интервал движения в часы «пик» 5-6 минут, в дневное и вечернее время - 13-15 минут, - отметили в пресс-службе ИжГЭТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU