Светомузыкальный фонтан в Ижевске временно отключат

14 Июль 2020 2020-07-14T11:49:37+03:00

В нем потребовалось заменить воду

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Ижевчане и гости столицы Удмуртии временно не смогут любоваться светомузыкальным фонтаном на Центральной площади.

Как сообщает пресс-служба Ижевска, в четверг, 16 июля, фонтан отключат до 16:00. Дело в том, что пришло время почистить фильтры и заменить в фонтане воду.

Все остальное время фонтан будет работать как обычно с 10:00 до 22:00.

Напомним режим работы:

10:00 - Фонтан включается;

10:00-10:50 - Динамический режим (быстрая смена струй, без музыки);

10:51-10:59 - Статический режим (поднимаются все струи и работают на полном режиме);

11:00-18:00 - Динамический и статический режимы;

18:00 - Включается подсветка;

20:00-20:15 - Светомузыкальное шоу;

20:16-20:29 - Динамический режим;

20:30-20:45 - Светомузыкальное шоу;

20:46-21:15 - Динамический режим;

21:16-21:29 - Динамический и детский (на минимальных показателях) режимы;

21:30-21:45 - Светомузыкальное шоу;

21:46-21:59 - Динамический режим;

22:00 - Фонтан выключается.

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ИСТОЧНИК KP.RU