Светомузыкальный фонтан в Ижевске временно отключат
Ижевчане и гости столицы Удмуртии временно не смогут любоваться светомузыкальным фонтаном на Центральной площади.
Как сообщает пресс-служба Ижевска, в четверг, 16 июля, фонтан отключат до 16:00. Дело в том, что пришло время почистить фильтры и заменить в фонтане воду.
Все остальное время фонтан будет работать как обычно с 10:00 до 22:00.
Напомним режим работы:
10:00 - Фонтан включается;
10:00-10:50 - Динамический режим (быстрая смена струй, без музыки);
10:51-10:59 - Статический режим (поднимаются все струи и работают на полном режиме);
11:00-18:00 - Динамический и статический режимы;
18:00 - Включается подсветка;
20:00-20:15 - Светомузыкальное шоу;
20:16-20:29 - Динамический режим;
20:30-20:45 - Светомузыкальное шоу;
20:46-21:15 - Динамический режим;
21:16-21:29 - Динамический и детский (на минимальных показателях) режимы;
21:30-21:45 - Светомузыкальное шоу;
21:46-21:59 - Динамический режим;
22:00 - Фонтан выключается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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