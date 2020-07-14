2020-07-14T11:49:37+03:00
Общество

Светомузыкальный фонтан в Ижевске временно отключат

В нем потребовалось заменить воду
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Алёна СелезнёваФото: Алёна Селезнёва
Изменить размер текста:

Ижевчане и гости столицы Удмуртии временно не смогут любоваться светомузыкальным фонтаном на Центральной площади.

Как сообщает пресс-служба Ижевска, в четверг, 16 июля, фонтан отключат до 16:00. Дело в том, что пришло время почистить фильтры и заменить в фонтане воду.

Все остальное время фонтан будет работать как обычно с 10:00 до 22:00.

Напомним режим работы:

10:00 - Фонтан включается;

10:00-10:50 - Динамический режим (быстрая смена струй, без музыки);

10:51-10:59 - Статический режим (поднимаются все струи и работают на полном режиме);

11:00-18:00 - Динамический и статический режимы;

18:00 - Включается подсветка;

20:00-20:15 - Светомузыкальное шоу;

20:16-20:29 - Динамический режим;

20:30-20:45 - Светомузыкальное шоу;

20:46-21:15 - Динамический режим;

21:16-21:29 - Динамический и детский (на минимальных показателях) режимы;

21:30-21:45 - Светомузыкальное шоу;

21:46-21:59 - Динамический режим;

22:00 - Фонтан выключается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В домах у УдГУ в Ижевске на две недели отключат горячую воду

- Новый плавучий остров появился на Ижевском пруду

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На старт! Внимание! Добро!»: в Ижевске продолжается конкурс для детей с особыми образовательными потребностями
Более 800 пьяных водителей задержано на дорогах Удмуртии этим летом
Светомузыкальный фонтан в Ижевске временно отключат
«Теплоход здоровья» будет ходить в Ижевске с 17 июля
В результате столкновения двух легковушек на трассе Удмуртии скончался мужчина
Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии проверил ход работ на трассе Игра - Красногорское
Tele2 приглашает гостей «Дома по другим правилам» в путешествие по России
Житель Удмуртии убил мать-инвалида
Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 14 июля: двое человек скончались и 46 новых случаев заражения
Ребенок-инвалид из Удмуртии получил лекарства только после вмешательства прокуратуры
«Нашествие пернатых»: улицы Ижевска оккупировали чайки
Цены на бензин выросли в Удмуртии