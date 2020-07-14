Более 800 пьяных водителей задержано на дорогах Удмуртии этим летом

14 Июль 2020 2020-07-14T13:09:47+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала лета сотрудники ГИБДД задержали в Удмуртии 805 водителей, имевших признаки алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по республике.

Эта неутешительная цифра - результат, полученный менее чем за полтора месяца - с 1 июня по 13 июля. Ранее, 8 июля, сотрудники ГИБДД массово проверяли водителей. Посты расположились по всему городу.

Отметим, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок 1,5-2 года.

- Если вы явились очевидцем того, как водитель в состоянии опьянения садится за руль транспортного средства, незамедлительно информируйте сотрудников полиции о данном факте через дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701 или 02, 102. Тем самым вы спасете жизни ни в чем не повинных людей! - обращается к жителям Госавтоинспекция МВД по Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В результате столкновения двух легковушек на трассе Удмуртии скончался мужчина

- Цены на бензин выросли в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU