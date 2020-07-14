«На старт! Внимание! Добро!»: в Ижевске продолжается конкурс для детей с особыми образовательными потребностями
Не забывайте, что все лето в Ижевске проходит конкурс «На старт! Внимание! ДОБРО!» для родителей и детей с особыми образовательными потребностями от 5 до 14 лет.
Организаторы: Благотворительный фонд «Добро» и Дворец детского (юношеского) творчества.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:
1. Выбрать тренировку по ссылке: ЛФК, каратэ или мастер-класс по танцам. А может, и все сразу!
2. Снять видео о том, как ребёнок выполняет эту тренировку.
3. Выложить видео в группе (предложив новость).
Условия участия для родителей: 1. Выбираем видео с мастер-классом по ссылке.
2. Выкладываем фото в группе (предложив новость).
Важно! Творческие работы родителей должны сопровождать конкурсное видео ребенка! То есть видео тренировки ребенка можно отправить на конкурс без творческой работы родителей, а творческую работу родителей без видео тренировки ребенка - нельзя.
Конкурс продлится с 1.06.20 по 31.08.20.
В конце каждого месяца большинством голосов (голосование будет проходить в группе) определим победителя в направлении:
1.«Лучшая тренировка по каратэ»
2.«Лучшее занятие ЛФК»
3. «Лучший мастер-класс по танцам»
4. «Лучшая творческая работа родителя».
И самое приятное - призы: для ребенка - сертификат в магазин игрушек на 3000 рублей, для родителей - сертификат в салон красоты.
*В случае выигрыша родитель должен предоставить документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья ребенка. Подробности об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте.
*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой» 0+
ИСТОЧНИК KP.RU
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