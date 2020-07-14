2020-07-14T13:26:12+03:00
Общество

«На старт! Внимание! Добро!»: в Ижевске продолжается конкурс для детей с особыми образовательными потребностями

Принять участие в нем можно до конца августа
Кристина ЗАЙЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Не забывайте, что все лето в Ижевске проходит конкурс «На старт! Внимание! ДОБРО!» для родителей и детей с особыми образовательными потребностями от 5 до 14 лет.

Организаторы: Благотворительный фонд «Добро» и Дворец детского (юношеского) творчества.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

1. Выбрать тренировку по ссылке: ЛФК, каратэ или мастер-класс по танцам. А может, и все сразу!

2. Снять видео о том, как ребёнок выполняет эту тренировку.

3. Выложить видео в группе (предложив новость).

Условия участия для родителей: 1. Выбираем видео с мастер-классом по ссылке.

2. Выкладываем фото в группе (предложив новость).

Важно! Творческие работы родителей должны сопровождать конкурсное видео ребенка! То есть видео тренировки ребенка можно отправить на конкурс без творческой работы родителей, а творческую работу родителей без видео тренировки ребенка - нельзя.

Конкурс продлится с 1.06.20 по 31.08.20.

В конце каждого месяца большинством голосов (голосование будет проходить в группе) определим победителя в направлении:

1.«Лучшая тренировка по каратэ»

2.«Лучшее занятие ЛФК»

3. «Лучший мастер-класс по танцам»

4. «Лучшая творческая работа родителя».

И самое приятное - призы: для ребенка - сертификат в магазин игрушек на 3000 рублей, для родителей - сертификат в салон красоты.

*В случае выигрыша родитель должен предоставить документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья ребенка. Подробности об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте.

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой» 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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