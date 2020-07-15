Новые спортивные объекты появятся в Ижевске

Фото: пресс-служба города Ижевска

Строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» продолжается в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.

Во вторник, 14 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал на двух стройплощадках.

Первый объект - двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1,7 тыс. кв. метров, он начал строиться 2 июня по адресу улица Ухтомского.

Фото: пресс-служба города Ижевска

- Месторасположение будущего спорткомплекса было определено с учетом Генерального плана Ижевска, наличия инфраструктурных коммуникаций и, конечно, потребности горожан в занятии спортом и посещении детьми секций. Исходя из этого, типовой проект удачно приземлился именно здесь, - рассказывает Олег Бекмеметьев.

Строящийся комплекс будет представлять собой универсальный зал для спортивных игр. На первом этаже разместится площадка для баскетбола и волейбола размером 22х44 м, а также зал для настольного тенниса, на втором этаже будет тренажерный зал.

Поддержка строительства спортивного комплекса ведется также со стороны федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Общая стоимость объекта составляет 125 млн рублей. В 2020 году из федерального бюджета на его строительство направлены 74,2 млн рублей, из регионального - 17,4 млн рублей, из муниципального - 4,8 млн рублей.

В этом году построят само здание, а в следующем подрядчик приступит к внутренней отделке и благоустройству территории. К 1 июля 2021 года объект планируется сдать в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Еще один спортивный объект, который появится в Ижевске в этом году, - стадион школы №35 по адресу улица 30 лет Победы, 29. На территории парируется стадион с мини-футбольным полем размером 44х30 метров, беговые дорожки с резиновым покрытием и яма для прыжков в длину. Появится площадка для спортивных игр и площадка с уличными тренажерами.

- В 2017 году были построены 4 стадиона – у школ №32, №70, №28 и №100. В 2019 году открывали еще 2 обновленных стадиона – в школе №74 и Гимназии №56. Уверена, что стадион в школе №35 станет замечательной спортивной площадкой для школьников и всех жителей микрорайона. Есть в городе и другие школы, ждущие реконструкции, где стадионы не обновлялись уже десятки лет. И благодаря нацпроекту это происходит, спорт действительно становится нормой жизни, - отметила директор школы №16 Жанна Таранникова.

Работы на стройплощадке начались в конце мая. Сейчас здесь обустраивают футбольное поле, беговые дорожки и спортплощадку.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Общая стоимость объекта составляет 16,3 млн рублей. Работы должны быть завершены до 21 августа. Кстати, к этому же времени обещают сдать и межшкольный стадион около школы №17 по улице Леваневского, 102.

- Вместе со строительством этих двух стадионов до ноября 2020 года должна быть разработана проектно-сметная документация по стадиону в школе №42 и готовимся к разработке проекта в школе №13, которую отремонтировали в прошлом году по проекту «Большой ремонт». Мы рассчитываем и в дальнейшем на федеральную поддержку. Надеюсь, что набранный темп - минимум 2 стадиона в год - будем держать и дальше, - подчеркнул Олег Бекмеметьев.

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