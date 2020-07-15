2020-07-15T06:28:47+03:00
Спорт

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева будет готовится к сезону индивидуально

Наедине с собой спортсменке легче себя мотивировать
Екатерина АРДАШЕВАИнга Коган
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отказалась от подготовки с следующему сезону в составе сборной России по биатлону. Об этом сообщил старший тренер резерва женской сборной России Сергей Коновалов. По его словм, 26-летняя спортсменка изъявила желание остаться на самоподготовке и будет тренироваться по индивидуальному плану с региональной командой.

Как объяснил в интервью «Чемпионату» Иван Черезов, член правления Союза биатлонистов России, председатель федерации биатлона Удмуртии, готовиться самостоятельно спортсменка начала еще в прошлом году, когда не попала на Кубок мира и на Кубок IBU. По словам Черезова, на таких тренировках Кайшева «стала снова находить себя».

- Был момент, что ей сложно было себя мотивировать, - объясняет он. - А здесь она оказалась наедине с собой: команда уехала вся за границу, она в России осталась и достаточно неплохо выступила на «Ижевской винтовке». На этой волне она поняла, что ей это нужно, и попросилась готовиться индивидуально. Встретимся на контрольных стартах в ноябре и там, если проявит себя, то поедет дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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