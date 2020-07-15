2020-07-15T07:06:05+03:00
Общество

Дезинфекция общественного транспорта продолжается в Ижевске

В ближайшее время отменять обработку не собираются
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске продолжают регулярно дезинфицировать общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, дезинфекция салонов трамваев и троллейбусов производится с конца марта. Каждый вечер клининговые компании обрабатывают весь транспорт дезраствором, кроме того, проводится регулярная дезинфекция поручней и сидений. При выезде на маршрут каждый экипаж получает запас дезинфицирующего средства, для того чтобы в течение дня протирать все поверхности салона.

За одну смену для обработки подвижного состава одного депо расходуется около 80 литров дезраствора. Как сообщил генеральный директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов, выработанный порядок проведения санитарной обработки соответствует рекомендациям Роспотребнадзора и отменять его пока не собираются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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