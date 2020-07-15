Дезинфекция общественного транспорта продолжается в Ижевске

15 Июль 2020 2020-07-15T07:06:05+03:00

В ближайшее время отменять обработку не собираются

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В Ижевске продолжают регулярно дезинфицировать общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, дезинфекция салонов трамваев и троллейбусов производится с конца марта. Каждый вечер клининговые компании обрабатывают весь транспорт дезраствором, кроме того, проводится регулярная дезинфекция поручней и сидений. При выезде на маршрут каждый экипаж получает запас дезинфицирующего средства, для того чтобы в течение дня протирать все поверхности салона.

За одну смену для обработки подвижного состава одного депо расходуется около 80 литров дезраствора. Как сообщил генеральный директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов, выработанный порядок проведения санитарной обработки соответствует рекомендациям Роспотребнадзора и отменять его пока не собираются.

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ИСТОЧНИК KP.RU