Жители Удмуртии смогут выбрать имя для талисмана сельских игр

15 Июль 2020 2020-07-15T07:25:49+03:00

В этом году талисманом стал лосенок

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В Удмуртии выбрали талисман XXIX Республиканских летних сельских спортивных игр. Как сообщается на официальной странице спортивного мероприятия «ВКонтакте», им станет лосенок. Игры состоятся в селе Красногорское с 12 по 15 августа, а именно лось считается символом Красногорья.

У талисмана пока нет имени, и жителям Удмуртии предлагается выбрать его сообща. Среди вариантов: лосенок Витя, Красногорик, лосенок Гоша, Егорка с Красной горки, Святогор, Вормон (от удмуртского «победа»). Ранее организаторы игр провели опрос, выявив самые популярные предложение.

Голосование проводится на официальной странице игр по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU