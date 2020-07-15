Жители Удмуртии смогут выбрать имя для талисмана сельских игр
В Удмуртии выбрали талисман XXIX Республиканских летних сельских спортивных игр. Как сообщается на официальной странице спортивного мероприятия «ВКонтакте», им станет лосенок. Игры состоятся в селе Красногорское с 12 по 15 августа, а именно лось считается символом Красногорья.
У талисмана пока нет имени, и жителям Удмуртии предлагается выбрать его сообща. Среди вариантов: лосенок Витя, Красногорик, лосенок Гоша, Егорка с Красной горки, Святогор, Вормон (от удмуртского «победа»). Ранее организаторы игр провели опрос, выявив самые популярные предложение.
Голосование проводится на официальной странице игр по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новые спортивные объекты появятся в Ижевске
- Новый плавучий остров появился на Ижевском пруду
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»