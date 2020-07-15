2020-07-15T16:42:31+03:00
Общество

«Прецедент предлагается неслыханный!»: эксперт прокомментировал предложение платить гражданам за найденную просрочку

Ранее с такой инициативой вышел депутат госдумы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Эксперт, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал предложение платить гражданам за найденную просрочку. Об этом сообщает RT на русском.

- Конечно, предлагается прецедент, неслыханный в нашей практике. То есть именно что касается Кодекса об административных правонарушениях: когда средства от штрафов зачисляются не в соответствующий бюджет, а делятся пополам с теми, кто заявил о правонарушении. Эта инициатива «проникнута заботой о гражданах», - отметил Павел Шапкин.

При этом, по его словам, если всерьез заняться контролем сроков годности в магазинах, еда на полках будет пластмассовая, которая хранится вечно.

- Потому что натуральный продукт портится. Если срок годности действительно подходит к концу, то магазины должны предоставлять скидки на товар. Причём существенные — продавать его в полцены, в треть цены. Некоторые магазины на это идут, но это действительно надо ввести в практику, - заключил эксперт.

Ранее с данной инициативой вышел депутат Госдумы Василий Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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