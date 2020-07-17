23 выпускника из Удмуртии сдали ЕГЭ на 100 баллов
Опубликован список «стобалльников» ЕГЭ в Удмуртии. Об это сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на пресс-службу Государственной итоговой аттестации республики.
Всего в регионе высший бал заработало 23 выпускника, 14 из которых ижевчане.
Ученик школы №40 сдал на 100 баллов экзамен по географии. Еще семь выпускников набрали максимальное количество баллов по литературе – это учащиеся Гимназии имени К. Герда, Гуманитарного лицея, Лингвистического лицея №25, а также школ №№11, 57, 68 и 74.
По информатике отличились шесть выпускников следующих школ: Лицей №41, ИТ-лицей №24, Школу-30, Гуманитарно-юридический лицей №86, Экономико-математический лицей №29, причем в последнем сразу два «стобалльника».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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