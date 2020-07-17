Одну из дорог перекроют в Удмуртии из-за соревнований по велоспорту
Участок дороги в Удмуртии между трассами Завьялово - Гольяны и Ижевск - аэропорт придется несколько раз перекрыть. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона на официальной странице «ВКонтакте».
Причина ограничения движения - в ежегодных соревнованиях по велоспорту. Во время заездов на дороге не должно быть автотранспорта.
Движение временно прекратят:
- 24 июля с 09:30 до 15:00;
- 27 июля с 09:30 до 15:00;
- 03 августа с 09:30 до 13:00;
- 06 августа с 09:30 до 15:00;
- 13 августа с 09:30 до 16:00;
- 26 августа с 09:30 до 14:00;
- 27 августа с 09:30 до 16:00.
Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут. На время соревнований возможен объезд по дорогам Ижевск - аэропорт и (Ижевск - аэропорт) - Завьялово.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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