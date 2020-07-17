2020-07-17T09:26:53+03:00
Общество

Одну из дорог перекроют в Удмуртии из-за соревнований по велоспорту

Движение будут ограничивать несколько раз в июле и августе
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/mindortransФото: vk.com/mindortrans
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Участок дороги в Удмуртии между трассами Завьялово - Гольяны и Ижевск - аэропорт придется несколько раз перекрыть. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона на официальной странице «ВКонтакте».

Причина ограничения движения - в ежегодных соревнованиях по велоспорту. Во время заездов на дороге не должно быть автотранспорта.

Движение временно прекратят:

- 24 июля с 09:30 до 15:00;

- 27 июля с 09:30 до 15:00;

- 03 августа с 09:30 до 13:00;

- 06 августа с 09:30 до 15:00;

- 13 августа с 09:30 до 16:00;

- 26 августа с 09:30 до 14:00;

- 27 августа с 09:30 до 16:00.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут. На время соревнований возможен объезд по дорогам Ижевск - аэропорт и (Ижевск - аэропорт) - Завьялово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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