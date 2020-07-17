2020-07-17T09:54:34+03:00
Спорт

Женская сборная России по биатлону продолжает тренировки в Ижевске

Пока что команда тренируется не в полном составе
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске продолжает тренироваться основной состав женской сборной России по биатлону. О ходе подготовки к летним соревнованиям рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 FM) (12+) старший тренер команды Михаил Шашилов.

Жаркая погода в Удмуртии не повлияла на план тренировок женской сборной страны по биатлону

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Напомним, спортсменки приехали на сборы 5 июля и пробудут в Удмуртии до 23 июля, а 21 сентября примут участие в чемпионате России по летнему биатлону, который состоится в Тюмени.

Как рассказал Михаил Шашилов, биатлонисткам комфортно тренироваться в Удмуртии, в республике сборная уже не в первый раз.

- На данный момент все условия устраивают, кроме погоды - последние три дня очень жарко, - говорит тренер. - Но ничего страшного, просто приходится вставать чуть раньше. Сегодня начали в 6:30. План подготовки не меняется. Основное - это стрелковая подготовка, как как в период коронавируса не было доступа к оружию. Также идет специальная физическая подготовка, тренировки на выносливость.

Также Михаил Шашилов рассказал, кто из спортсменок присутствует на сборах. К тренировкам уже приступили Светлана Миронова, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Воронина.

Не присутствуют Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Лариса Куклина. Кроме того, на самоподготовке с одобрения Ивана Черезова находится Ульяна Кайшева - в этот раз она решила тренироваться отдельно от сборной.

Жаркая погода в Удмуртии не повлияла на план тренировок женской сборной страны по биатлону

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ИСТОЧНИК KP.RU

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