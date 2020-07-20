2020-07-20T10:22:43+03:00
Недвижимость

Строительство и ремонт в Ижевске: каталог проверенных компаний и полезные советы для строящихся

Новый дайджест от «Комсомолки»
Кристина Касумова
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Строительство и ремонт в ИжевскеСтроительство и ремонт в ИжевскеФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Стройка и ремонт всегда вызывают массу вопросов: как выбрать участок для строительства? Из чего построить дом? С чего начать ремонт? Ответы на них вы найдете в «Путеводителе по стройке и ремонту» от «Комсомольской правды» в Ижевске.

В дайджесте мы собрали не только полезные материалы, но и каталог проверенных компаний, к которым можно обратиться по любым вопросам:

1. Строительство и проектирование домов,

2. Инженерные коммуникации (канализация, отопление, водопровод, газификация и т.д.),

3. Электрика,

4. Материалы для строительства и ремонта и т.д.

Полный каталог - на сайте «Путеводитель по стройке и ремонту».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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