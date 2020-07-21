Житель Удмуртии пытался с помощью арбалета передать телефоны в колонию

21 Июль 2020 2020-07-21T17:54:37+03:00

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В Удмуртии мужчина с помощью арбалета пытался передать телефоны на территорию колонию особого режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

- У него было три стрелы, к которым были прикреплены свертки с телефонами и зарядными устройствами. Гражданин был задержан, арбалет и телефоны изъяты, составлен протокол об административном правонарушении, - говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит наказание в виде административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU