«Здесь как дома»: в музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии снимают фильм о композиторе

Фото: предоставлено музеем-усадьбой П. И. Чайковского

Фильм «Чайковский – Русский гений» снимают в доме детства русского композитора в Воткинске. Картина посвящена 180-летию со дня рождения Петра Ильича, съемки проходят по инициативе минкультуры Удмуртии.

Продюсером ленты выступил Михаил Ананьев, режиссером – обладательница престижной журналисткой награды ТЭФИ Елена Васюкова. Создатель картины – московская кинокомпания «М-фильм».

Фото: предоставлено музеем-усадьбой П. И. Чайковского

В фильме можно будет увидеть как известных актеров театра и кино – Ларису Лужину (снималась в фильмах «Вертикаль» (0+), «Тайны Мадам Вонг» (12+), «Тайны дворцовых переворотов» (12+), «Стервы» (16+), Дарью Повереннову («Дальнобойщики» (16+), «Ефросинья» (12+), «Бригада» (18+), «Сыщики» (16+), «День рождения Буржуя» (16+), Авангарда Леонтьева («Утомленные солнцем» (16+), «Сибирский цирюльник» (12+), «Есенин» (16+), так и актеров из Удмуртии. Например, роль отца композитора – Ильи Петровича Чайковского – исполняет заслуженный артист Удмуртии Игорь Моисеев.

Актриса Дарья Повереннова

Актриса Лариса Лужина

Актер Авангард Леонтьев

Продюсер Михаил Ананьев считает, что лента станет уникальной, так как сценарий картины опирается на достоверные источники и не будет нести какой-либо оценочности.

- Это будет интересное путешествие в прошлое – снимаем документально-игровой фильм с использованием мультипликации. Решили, что стихи, которые писал маленький Петр, будут анимированы. Две трети фильма будет посвящено детству Петра Чайковского, - отметил Михаил Ананьев.

«Здесь, как дома»

Фильм начали снимать еще в прошлом году. Эпизоды с известными российскими актерами Ларисой Лужиной, Дарьей Поверенновой и Авангардом Леонтьевым уже отсняли в Москве. Потом съемочная группа работала в Сарапуле, сейчас – в самой усадьбе, в Воткинске. Процесс начинается в 9 утра, а заканчивается порой в 9 вечера.

— Мы с командой уже как родные. Они знают, что можно трогать, что нельзя. Мы стараемся помогать в съемочном процессе. А режиссер картины Елена Васюкова говорит, что «здесь как дома», — подчеркнула Дина Мельникова, заведующая отделом информационных технологий музея.

Посетители усадьбы в восторге, «подсматривают» за процессом и надеются, что фильм станет хитом. Съемочная группа остановилась в Воткинске, в гостевом доме «Жемчужина» на берегу пруда, в двух минутах ходьбы от музея. Съемки продлятся до 27 июля.