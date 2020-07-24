2020-07-24T09:29:13+03:00
Общество

Главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов скончался 24 июля

Ему было 59 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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24 июля стало известно, что умер главный редактор газеты «Удмуртской правды», депутат госсовета республики, художник Энвиль Касимов. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.

Энвилю Владимировичу было 59 лет. Информации, когда и где состоится прощание на данный момент нет.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Энвиля Касимова.

СПРАВКА «КП»

Родился 23 января 1961 года. Образование высшее. Окончил Удмуртский государственный университет, специальность – учитель рисования и черчения, Московский государственный художественный институт им. Сурикова, специальность – художник-живописец.

1978 г. – штукатур-маляр, Балезинское РСУ, п.Балезино. 1978 – 1979 гг. – рабочий по благоустройству комбината коммунальных предприятий. 1979 – 1984 гг. – студент, Удмуртский государственный университет, г.Ижевск. 1984 – 1990 гг. – студент, Московский государственный художественный институт им. Сурикова. 1990 – 1992 гг. – художник-живописец, Московского кооператива «Глобус», г. Москва. 1993 г. – заместитель директора, МВЦ «Галерея», г. Ижевск. 1993 – 1994 гг. – руководитель дизайн-группы, ТОО ПГ «Ижевский завод», г. Ижевск. 1992 – 1998 гг. – председатель общественной организации «Ижевский клуб», г. Ижевск. 1998 – 2002 гг. – генеральный директор, ООО «Фирма «Алюминиево-строительные конструкции (АСК)», г. Ижевск. 2002 – 2003 гг. – начальник информационно-аналитического отдела, ООО «АСК-Монтаж», г.Ижевск. 2003 – 2009 гг. – главный редактор, ГУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», г.Ижевск. 2009 – 2012 гг. – руководитель, АУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», г.Ижевск. С 2012 г. – председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета, г.Ижевск.

Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики второго, третьего и четвёртого созывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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