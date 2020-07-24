Главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов скончался 24 июля
24 июля стало известно, что умер главный редактор газеты «Удмуртской правды», депутат госсовета республики, художник Энвиль Касимов. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.
Энвилю Владимировичу было 59 лет. Информации, когда и где состоится прощание на данный момент нет.
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Энвиля Касимова.
СПРАВКА «КП»
Родился 23 января 1961 года. Образование высшее. Окончил Удмуртский государственный университет, специальность – учитель рисования и черчения, Московский государственный художественный институт им. Сурикова, специальность – художник-живописец.
1978 г. – штукатур-маляр, Балезинское РСУ, п.Балезино. 1978 – 1979 гг. – рабочий по благоустройству комбината коммунальных предприятий. 1979 – 1984 гг. – студент, Удмуртский государственный университет, г.Ижевск. 1984 – 1990 гг. – студент, Московский государственный художественный институт им. Сурикова. 1990 – 1992 гг. – художник-живописец, Московского кооператива «Глобус», г. Москва. 1993 г. – заместитель директора, МВЦ «Галерея», г. Ижевск. 1993 – 1994 гг. – руководитель дизайн-группы, ТОО ПГ «Ижевский завод», г. Ижевск. 1992 – 1998 гг. – председатель общественной организации «Ижевский клуб», г. Ижевск. 1998 – 2002 гг. – генеральный директор, ООО «Фирма «Алюминиево-строительные конструкции (АСК)», г. Ижевск. 2002 – 2003 гг. – начальник информационно-аналитического отдела, ООО «АСК-Монтаж», г.Ижевск. 2003 – 2009 гг. – главный редактор, ГУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», г.Ижевск. 2009 – 2012 гг. – руководитель, АУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», г.Ижевск. С 2012 г. – председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета, г.Ижевск.
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики второго, третьего и четвёртого созывов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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