За полгода в Удмуртии восстановили более 5 тысяч гектаров леса

26 Июль 2020 2020-07-26T15:45:17+03:00

Это 60% от плана на 2020 год

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Леса площадью 5,1 тысяч гектаров восстановили в Удмуртии. Это 60% от общего годового плана. Работы были проведены в рамках национального проекта «Экология», сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

В этом году на лесовосстановление в Удмуртии выделили 45,7 миллионов рублей. Деревья планируют вырастить к концу периода на площади 8,5 тысяч гектаров. При этом 2,55 тысяч гектаров подлежит естественному восстановлению, 5,5 тысяч гектаров – искуусственному, около 450 гектаров – комбинированному.

ИСТОЧНИК KP.RU