30 Июль 2020 2020-07-30T17:46:24+03:00

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В Ижевске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта MAD MARS. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Так, всех желающих ждет огромное количество активностей для взрослых и детей с 3 лет, бесплатные батуты, велогонка – скоростное прохождение короткой трассы с препятствиями, соревнования по народному жиму, арт-зона, различные мастер-классы, конкурсы и показательный велотриал – зрелищное преодоление серии препятствий на велосипеде.

Когда: 8 августа

Где: Енот-парк, г.Ижевск., ул. Орджоникидзе, 23Б. С улицы Ленина нужно повернуть к ипподрому, проехать мимо него, далее через лес по дороге до места.

Во сколько: 10:00

Сколько: вход свободный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/793548" frameborder="0"></iframe> Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ижевске.Видео: Кирилл Кудрявцев

ИСТОЧНИК KP.RU