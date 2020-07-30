2020-07-30T17:46:24+03:00
Общество

Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ижевске

Принять участие могут все желающие
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/mad_mars_2020Фото: vk.com/mad_mars_2020
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В Ижевске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта MAD MARS. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Так, всех желающих ждет огромное количество активностей для взрослых и детей с 3 лет, бесплатные батуты, велогонка – скоростное прохождение короткой трассы с препятствиями, соревнования по народному жиму, арт-зона, различные мастер-классы, конкурсы и показательный велотриал – зрелищное преодоление серии препятствий на велосипеде.

Когда: 8 августа

Где: Енот-парк, г.Ижевск., ул. Орджоникидзе, 23Б. С улицы Ленина нужно повернуть к ипподрому, проехать мимо него, далее через лес по дороге до места.

Во сколько: 10:00

Сколько: вход свободный.

Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ижевске.Видео: Кирилл Кудрявцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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