Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ижевске
В Ижевске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта MAD MARS. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Так, всех желающих ждет огромное количество активностей для взрослых и детей с 3 лет, бесплатные батуты, велогонка – скоростное прохождение короткой трассы с препятствиями, соревнования по народному жиму, арт-зона, различные мастер-классы, конкурсы и показательный велотриал – зрелищное преодоление серии препятствий на велосипеде.
Когда: 8 августа
Где: Енот-парк, г.Ижевск., ул. Орджоникидзе, 23Б. С улицы Ленина нужно повернуть к ипподрому, проехать мимо него, далее через лес по дороге до места.
Во сколько: 10:00
Сколько: вход свободный.
Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ижевске.Видео: Кирилл Кудрявцев
ИСТОЧНИК KP.RU
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